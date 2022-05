Sembla que la trajectòria de Diego Arrabal a Mediaset arriba a la seva fi, una vegada més. El paparazzi ha sigut acomiadat per Mediaset de manera fulminant, tal com avança ‘La Razón’. Per tant, la seva col·laboració a ‘Viva la vida’ arriba al seu final, únic espai en què actualment participava, com ha verificat <strong>YOTELE.</strong>

El diari generalista assegura que ell mateix ha confirmat la informació de manera directa, tot i que no ha volgut entrar en detalls concrets del que ha passat exactament: «No puc negar aquesta realitat. De vegades es tanquen portes i se n’obren d’altres», ha assegurat.

No és la primera vegada que Diego Arrabal ha deixat per sorpresa d’aparèixer al magazín del cap de setmana que presenta Emma García. Fa anys va tenir un conat d’abandonament, per tornar poques setmanes després com si no hagués passat res. No obstant, en aquesta ocasió la decisió no ha sigut seva i hauria partit de la direcció de la cadena.

La informació es produeix, segons ‘La Razón’, després de suposats desacords en la seva manera d’utilitzar el seu canal de Youtube, en el qual ha criticat amb vehemència ‘Sálvame’ i a La fábrica de la tele, a més de vendre fum de manera habitual amb suposades informacions i exclusives.

Arrabal, que presumeix d’anar sempre a contracorrent i d’opinar lliurement en els programes en què participa, s’ha mostrat sempre clarament a favor tant d’Antonio David Flores com del seu entorn i pràcticament impassible amb el testimoni de violència de gènere de Rocío Carrasco.

En els últims dies, ha format part del grup de tertulians de Telecinco que han defensat Marta Riesco i s’ha cregut a ulls clucs la seva suposada conversa telefònica amb Rocío Carrasco, malgrat que la reportera d’‘El programa de Ana Rosa’ va prometre proves i encara no n’ha aportat ni una de sola.

A més, ha sigut desmentida de manera taxativa tant per la filla de Rocío Jurado com per Luis Pliego, l’altre protagonista d’aquesta rocambolesca història. I per si no fos suficient, també s’ha desacreditat per complet el seu testimoni amb el vídeo de les càmeres de seguretat on se suposa que van ocórrer els fets.