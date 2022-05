La final de la Lliga de Campions femenina de futbol, que disputaran el pròxim 21 de maig el Barça-Olympique de Lió, es podrà veure en directe per TV3. Segons va informar ahir la CCMA en un comunicat, la retransmissió serà possible després de l’acord firmat amb DAZN, propietària dels drets de la competició. TV3 i Esport3 oferiran una programació especial des de Torí ja des de divendres. Aquesta serà la tercera final europea de les blaugranes en els últims quatre anys, segona consecutiva. Al davant, com a rival, el seu botxí a la final del 2019. Aleshores el campió francès dominava el futbol europeu i el Barça es convertia en el primer equip espanyol que aconseguia jugar una final.