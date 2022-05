Els Javis desembarquen a Movistar+. La parella de creadors ha fitxat per la plataforma, que ha anunciat la seva nova sèrie: La mesías, un thriller que parla «de la superació del trauma i del fanatisme religiós, que barrejarà gèneres i èpoques», segons ha avançat la companyia. Encara que de moment es coneixen pocs detalls del projecte, la plataforma de pagament ha publicat una primera imatge promocional on es pot llegir que arribarà el 2023. Javier Calvo defineix el seu nou projecte com un «drama familiar gairebé apocalíptic», tal com recull el portal Vertele.

Sobre l’argument, se sap que parteix de la premissa següent: El vídeo viral d’un grup de música pop cristiana compost per cinc germanes impacta a la vida d’Enric, un home turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós i el jou d’una mare amb deliris messiànics. Una història que, lluny de ser un biopic, sí que recorda la girlband cristiana gironina Flos Mariae. La sèrie, que arriba després d’un any i mig de documentació i preparació és «molt complexa, són diferents èpoques, que abasta molt de temps». «Hem creat una sèrie amb multitud de punts de vista, amb barreja de gèneres que abasta des dels anys vuitanta fins a l’actualitat», explica Ambrossi, que reconeix la dificultat al guió a l’hora de filar i encaixar.