Els creadors de Cómo conocí a vuestra madre feia temps que intentaven dur a terme un spin-off de la reeixida comèdia sobre les desventures d’un grup d’amics de la trentena de Nova York. Però volien donar-li un toc més actual i diferenciar-la de la seva predecessora, així que van optar per una protagonista femenina que substituís l’enamoradís Ted Mosby (Josh Radnor). L’escollida va ser una noia Disney, Hilary Duff, l’actriu i cantant de 34 anys que amb només 13 es va fer coneguda per la sèrie infantil Lizzie McGuire. L’audiència espanyola podrà veure a partir d’avui com explica al seu fill la seva història d’amor a Cómo conocí a tu padre, que estrena Disney+.

Encara que realment la que li explica al seu fill com va conèixer el seu pare és el seu jo del futur (concretament de l’any 2050), a qui posa cara Kim Cattrall (la Samantha de Sexo en Nueva York). Duff és la versió de la trentena de la Sophie protagonista, una noia a la recerca de l’amor a l’era de Tinder. Està cansada de cites, però no ha perdut l’esperança de trobar la seva mitja taronja. La sèrie, formada per 10 episodis de menys de 25 minuts, no només intenta distanciar-se de la seva predecessora comptant amb una protagonista femenina, sinó també introduint més tocs de diversitat. La companya de pis de Sophie és Valentina (Francia Raisa), d’origen mexicà, i altres dels protagonistes són d’ascendència índia (Sid, que interpreta Suraj Sharma) i oriental (Ellen, una jove lesbiana encarnada per Tien Tran). El grup el completen Christopher Lowell com a Jesse, el germanastre d’Ellen i amb qui Sophie té un feeling especial, i Tom Ainsley en el paper de Charlie, el nou nuvi pijo i britànic de Valentina. Les picades d’ullet a Cómo conocí a vuestra madre no es fan esperar i són presents des del principi. La colla coincideix al mateix bar, ara propietat de Sid, i aquest i el seu amic Charlie viuen a l’apartament que al seu dia va ser de Marshall (Jason Segel) i Lily (Alison Hannigan), que compta amb alguns elements del decorat original. Les clàssiques rialles enllaunades també es mantenen.