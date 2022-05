Comença el rodatge de Las Invisibles, el nou drama d’Héctor Lozano, creador de la reeixida sèrie Merlí, per a la plataforma Paramount+. Lolita Flores, María Pujalte, la mexicana Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Elena Irureta i Yaël Belicha encapçalen el repartiment protagonista d’aquesta ficció produida per VIS, divisió d’estudis internacionals de Paramount, i Morena Films. La sèrie seguix la història d’un grup de cinc dones que s’enfronten a les difícils condicions de treball com a cambreres de pis d’un hotel. Al costat de Lozano, responsable dels guions, hi ha Menna Fité, que repeteix com a directora després de l’experiència prèvia a Merlí: Sapere Aude.