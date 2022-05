Dues dècades després de la seva emissió, amb versions al Regne Unit i als Estats Units, la sèrie Queer as Folk es prepara per viure una segona joventut. Starzplay, el servei internacional en streaming del canal Starz, ha anunciat l’adquisició de la nova adaptació de la cadena NBCUniversal. La sèrie s’estrenarà al Regne Unit el divendres 1 de juliol, mentre que a la resta del món, incloent Espanya, arribarà el 31 de juliol. El creador d’aquest reboot és Stephen Dunn, que busca «crear una trencadora versió de la sèrie per a aquest moment». Per això, ha traslladat la ficció a Nova Orleans, on un divers grup d’amics veuen transformades les seves vides després d’una tragèdia.