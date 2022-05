L’electrònica contagiosa dels txecs We Are Domi obrirà avui la final d’Eurovisió 2022, que tindrà lloc a la ciutat italiana de Torí, en què Espanya –una de les possibles aspirants al triomf– actuarà en desè lloc amb Chanel i SloMo, segons va comunicar l’organització. L’enèrgica cantant catalana actuarà darrere un altre dels favorits, la balada Brividi dels amfitrions Mahmood i Blanco, i just abans d’una altra proposta tranquil·la, De Diepte de l’holandesa S10, que alhora precedirà la gran candidata de les cases d’apostes, Stefania dels ucraïnesos Kalush Orchestra. L’ordre, decidit després de la celebració de la segona semifinal del dijous passat, és fruit d’una banda de l’atzar (que va determinar a quina meitat de la taula intervenia cada participant) i, de l’altra, del criteri dels responsables de la gala per mantenir-ne el ritme.

La sort va voler que avui es vegin des del Pala Olímpic de Torí dues parts molt diferenciades, amb una primera molt més dinàmica en què participaran per exemple els roquers finesos The Rasmus amb Jezbel (lloc 4), el folk electrònic Fulenn dels francesos Alvan & Ahez (lloc 6) i la ballable Give That Wolf A Banana dels noruecs Subwoolfer (7). A la segona part de la gran final, carregada de temes lents i mitjos temps, arribaran a l’escenari candidats ben posicionats com la grega Amanda Tenfjord amb Die together (lloc 17) i la sueca Cornelia Jakobs amb Hold Me Closer (20). Barcelona és candidata D’altra banda, el primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar ahir que si la cantant catalana Chanel guanya Eurovisió, la capital catalana es postularà per ser la seu de la propera edició del festival de la cançó. «Som una ciutat de festivals, tenim els més importants. És clar que podem acollir el proper festival d’Eurovisió, però primer ha de guanyar Chanel», va assenyalar Collboni a la roda de premsa de presentació dels 21 projectes de transformació turística que opten al finançament amb fons Next Generation.