El videojoc d’acció, aventura i terror Alan Wake farà aviat el seu salt a la petita pantalla. Remedy ha arribat a un acord amb Contradiction Films i la cadena AMC per desenvolupar l’adaptació televisiva del seu popular thriller amb l’escriptor Sam Lake, coautor del guió del joc, involucrat plenament en el projecte. «Alguns recordareu que fa temps parlem de fer una sèrie de televisió. Doncs bé, AMC, la meravellosa llar de sèries brillants, ha comprat els drets d’Alan Wake», ha revelat Lake. «Hem estat col·laborant perquè es faci la sèrie. Ara mateix no hi ha res més que compartir, però us ho farem saber quan hi hagi alguna cosa a anunciar», ha afegit l’escriptor, segons un comunicat de la cadena AMC.

El projecte de sèrie d’acció real es troba, per tant, en una fase molt inicial, però podria arribar molt aviat a la petita pantalla. Alan Wake narra la història d’un escriptor de novel·les de misteri que, incapaç d’escriure el seu nou llibre, viatja al costat de la seva dona a un petit poble a la recerca d’inspiració. En aquest indret remot, el protagonista es veurà immers en un misteri que podria haver signat ell mateix. Llançat el 2010, l’empresa Remedy, que s’ocupa del seu desenvolupament, llançarà el pròxim 2023 una molt esperada seqüela.