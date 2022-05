Carmen Porter fa 20 anys que està lligada professionalment al seu marit, Iker Jiménez. Amb ell ha estat al capdavant de programes de ràdio i d’espais televisius com ‘Cuarto milenio’ i ‘Horizonte’, en què s’han especialitzat a abordar fenòmens paranormals i teories conspiranoiques. Aquest dimarts, 17 de maig, la periodista s’independitza laboralment de la seva parella posant-se al capdavant del seu primer programa en solitari, ‘Futura’ (Cuatro, 22.45 hores), en què tractarà temes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

«El que vull és que la gent aprengui amb mi de la mà d’especialistes de la medicina, la tecnologia i l’enginyeria», explica Porter, que recorda que el seu nou programa es va començar a forjar quan van estrenar ‘Horizonte’. L’espai va néixer amb una vocació similar a la de ‘Futura’, però l’actualitat de la covid i de la guerra va anar manant» i els va portar per altres camins.

El germen de ‘Futura’, de fet, és en una secció que Porter presentava a ‘Horizonte’ amb Pablo Fuente, ‘Next’, col·laborador que recupera per a aquest projecte. El nou programa «serà una ampliació de tot el que s’explicava en aquesta secció», explica, i l’objectiu serà experimentar les innovacions de què parlin al mateix plató.

«Cada dia hi ha avanços científics tremends i passen desapercebuts. Aquí donarem cabuda a aquestes noves tecnologies que ens ajudaran en el dia a dia», afegeix la periodista, que en el seu debut en solitari parlarà d’uns cascos d’electroestimulació transcranial, es ficarà en un metavers i mostrarà el funcionament del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, on un equip de científics estudia fenòmens com la detecció de la matèria fosca.

Blindada davant les crítiques

Porter reconeix que està molt acostumada a les crítiques, i que no l’espanten. «La veritat és que les porto bé i no m’afecten», assegura. «Com que sempre hem sigut criticats pels programes que fèiem, per parlar de fantasmes i d’ovnis, ja ens havíem fet una cuirassa quan han arribat les crítiques més fortes amb la pandèmia», assenyala la presentadora i directora de ‘Futura’, que continuarà lligada laboralment al seu marit gràcies a ‘Horizonte’.

El que de moment deixarà aparcat durant un temps és ‘Cuarto milenio’, tot i que promet tornar. Perquè, a més, convivint amb Iker Jiménez, tampoc es pot deslligar del tot del programa. «A casa cada un tenim el nostre despatx i estem més atents a la nostra feina. Però després posem coses en comú, parlem de què ens semblen els convidats de cada programa, si deixem un tema per a un espai o un altre...», revela sobre el seu mètode de treball, que tan bé els ha funcionat sempre. «És que són molts anys junts [i una filla en comú, l’Alma, que ja té 10 anys], i això és també la nostra vida. Quan deixem de fer programes, continuarem fent exactament el mateix, com ja fèiem abans de ser a la televisió», recalca.