El jurat de la Televisió Romanesa (TVR, pública) ha denunciat haver estat víctima d’una injustícia durant el procés de votació de la gala d’Eurovisió celebrada a Torí dissabte, després que l’organització del festival anul·lés el seu vot per suposades irregularitats que, segons Romania, no van existir. El jurat romanès li havia donat 12 punts -la màxima puntuació al festival- a la cançó de Moldàvia, però la Unió Europea de Radiodifusió va decidir donar-li els 12 punts a Ucraïna després d’aplicar un procediment que la Televisió Romanesa qualifica de «no transparent».

La polèmica ha portat molts a Romania a assegurar que el vot del jurat romanès va ser anul·lat per afavorir Ucraïna. El del jurat romanès no va ser l’únic veredicte descartat per l’EBU, que tampoc no va tenir en consideració els vots dels jurats de Moldàvia, Azerbaidjan, Polònia, San Marino i Montenegro. A més de no poder votar, Romania també va veure com la presentadora del festival al país, Eda Marcus, no podia intervenir en directe.