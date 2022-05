La premiada pel·lícula "No mataràs", del director manresà David Victori, i amb Mario Casas i Milena Smit encapçalant el repartiment, arriba aquest dimecres a TV3 (22.05 h).

El film, estrenat al Festival de Cinema de Sitges l'any 2020, és un thriller que mostra la història d'en Dani, un jove tranquil que es veurà, de manera inesperada, implicat en un doble assassinat que l'obligarà a afrontar tota mena de situacions. Mario Casas, per a la seva interpretació a "No mataràs", va guanyar el premi a millor actor als Goya i als Gaudí del 2021. A més, la pel·lícula ha obtingut 7 premis a diferents festivals i 21 nominacions.

David Victori ha definit “No mataràs” com una experiència sensorial amb el personatge; un viatge en primera persona en què l'espectador ha de sortir de la sala sentint el mateix que viu el protagonista, "un bon noi a la recerca de fites noves després de la mort del seu pare". En aquesta transformació, el llenguatge cinematogràfic era molt important per viure el viatge del personatge.