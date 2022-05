La sèrie Black Mirror tindrà sisena temporada, es podrà veure a Netflix i els seus productors ja es tan treballant en el càsting, segons ha informat en exclusiva Variety. La notícia va sorprendre els seguidors d’aquesta producció de ciència-ficció perquè el seu creador, Charlie Brooker, va afirmar fa dos anys que «el món ja era massa fosc» per fer una altra temporada de Black Mirror. Segons Variety, la plataforma Netflix, que compta amb els drets de la sèrie, està treballant en el càsting del que sortirà l’elenc per protagonitzar la nova entrega. El repartiment de la cinquena temporada va estar conformat per Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abul-Mateen II, Topher Grace i Miley Cirus.