El santfruitosenc Pedro Da Costa ha anat mostrant cada vegada més la seva vessant sensual a Eufòria, el programa musical de TV3, i en la gala 9 farà un pas més i interpretarà una de les cançons més eròtiques del moment, 'Hentai', de Rosalía.

"Anem a buscar el Pedro sexi, ens agradarà molt veure com sona aquesta cançó en la teva veu i com és interpretada per tu", li va dir d'Daniel Anglès, coach del programa, en notificar-li el tema que havien reservat per a ell.

Inclosa dins l'àlbum 'Motomami', 'Hentai' té versos com «Te quiero ride / como a mi bike. / Hazme un tape / modo Spike». La música de la cançó la van composar, la pròpia Rosalía, Pharrell Williams, Txad Hugo, Michael Uzowuru, Larry Gold, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jacob Sherman i David Rodríguez; i la lletra, és de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, juntament amb la seva germana Pilar i Pharrell Williams.

Veurem si el Pedro es deixa anar? La resposta, en la gala que s'emetrà per TV3 aquest divendres, a partir de les 22 h i que també presentarà altres reptes per a la majoria de participants.

El Triquell, actual favorit, canviarà de registre i interpretarà un clàssic català com és "Al vent", de Raimon.

La Mariona ja ha ballat en alguns números, però ara el desafiament és majúscul. Haurà de fer de Beyoncé i aprendre's la difícil coreografia de "Cary in love".

La Núria cantarà "Tu pots canviar-ho tot (has de viure)", l'adaptació al català que va fer Aitana per a La Marató de "What a feeling", tema principal de la pel·lícula "Flashdance"

L'Edu cantarà "Bad habits", d'Ed Sheeran, que li va provocar algun mal de cap durant els càstings.

La Scorpio també té un tema molt mogut, "Bang Bang", de Jessie J., Ariana Grande i Nicki Minaj.

La Clàudia, s'enfrontarà a l'última novetat discogràfica de Lady Gaga, "Hold my hand".

I el Joan, té entre les mans un èxit de Bob Sinclar, "World, hold on", però del que cantarà la versió en català que l'eurovisiva Kate Ryan va interpretar per la Marato de TV3 retitulada "Sé que lluitaràs".