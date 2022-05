El juego del calamar, la sèrie més reeixida de la història de Netflix, estrenarà la seva segona temporada en aquesta plataforma a finals del 2023 o fins i tot el 2024, segons ha revelat el seu creador, Hwang Dong-hyuk, en una entrevista a la revista Vanity Fair. Segons la publicació, aquesta demora és perquè, de moment, Dong-hyuk «només té unes tres pàgines amb idees» que encara no han estat plasmades al guió final. «La humanitat serà posada a prova a través de nous jocs», ha explicat l’artífex de la producció sud-coreana.

Al gener, Netflix va confirmar oficialment que hi hauria una segona temporada i el seu director executiu, Ted Sarandos, va afirmar llavors que l’univers El juego del calamar «acaba de començar». La sèrie, concebuda com una al·legoria del capitalisme, es va consagrar com la producció amb més hores de visualització acumulades a Netflix, amb 1.650.450.000. La plataforma va pagar el 2021 una mica més de 21 milions de dòlars per aconseguir els drets dels nou capítols de la primera temporada, i s’estima que amb l’impacte generat hagi obtingut uns beneficis de més de 870 milions.