L’estiu s’avança aquest any a Neox amb la segona edició de ‘Love island’, un refrescant ‘reality show’ en el qual deu illencs conviuen en una vila de luxe amb l’objectiu de trobar l’amor. La cadena d’Atresmedia va presentar en l’estrena d’ahir els seus protagonistes i va formar les seves primeres parelles; a més, Cristina Pedroche va revelar les novetats d’aquesta temporada.

Una d’aquestes és el denominat «botó vermell», un botó a l’abast de tots els illencs. Quan a un d’ells se li faci insuportable la convivència amb algú o tingui un rival amorós que es vulgui treure de sobre, podrà polsar-lo per posar en marxa l’expulsió d’aquest habitant. No obstant, qui pressioni el botó també sortirà a la palestra i l’audiència decidirà qui dels dos abandona.

El botón rojo va a dar mucho que hablar



Los isleñxs pueden pulsarlo para expulsar a alguien de la casa pero el que lo pulse... ¡Se arriesga a salir expulsado de la villa!





Quan les parelles ja estaven formades, la presentadora va donar la benvinguda a Luis, un operari químic de 30 anys. La seva arribada va impressionar les illenques de la vil·la, que no van dubtar a acostar-s’hi per conèixer-lo més en profunditat.

Luis



30 años



Colombia / Tarragona



Operario químico



Algo nos dice que va a dar mucho de qué hablar

Yaiza, 24 anys

La Yaiza treballa en un hotel de la costa. Durant el dia entreté la clientela amb diverses activitats (bingo, classes de ioga, trir amb carrabina...) i, de nit, els delecta amb el seu art flamenc. Adora meditar, creu molt en les energies i sol escriure les seves reflexions i pensaments. Busca un noi sincer, divertit i que li segueixi el ritme.

A Yaiza le llaman la rompecorazones. ¿Le dejará roto el corazón a Alberto? Esperemos que salga siendo amiga de cupido.

Saúl, 24 anys

Autònom des dels 20 anys. Respectuós, fidel i empàtic, busca una parella estable, una companya de vida. Li costa socialitzar amb noies perquè està molt centrat en el seu negoci i no li agrada sortir de festa.

¿Encontrará Saúl una chica en la villa con su misma cara pero eso sí, sin barba?





Paola, 21 anys

La Paola estudia Dret i treballa com a dependenta en una botiga de vestits d’home. El seu pare és navarrès i la seva mare cubana. Tot i que està enamorada del seu poble, diu que se li ha quedat petit i que necessita ampliar horitzons amorosos. Busca un noi bromista, però amb bon fons, que li doni aquesta estabilitat desitjada.

Paola es puro fuego y le encanta el lenguaje no verbal. Solo le han faltado unas miradas de Mauricio, para apostar por él.

Alan, 21 anys

Es defineix com un noi espavilat, generós, familiar i una mica gandul. Aficionat al rap i al futbol. Treballa com a reposador en un supermercat, però vol créixer professionalment i el seu somni és operar en borsa. Ha tingut dues relacions importants: la primera amb una professora de matemàtiques i la segona amb una noia irlandesa.

Entre las acciones de bolsa en la casa y las cuentas con la profesora... ¡Alan nos ha dejado sin palabras!





Dei, 29 anys

Lituana de naixement, va arribar a Almeria amb 12 anys. Sent adolescent va ser descoberta per un agent de models i va començar la seva carrera a les passarel·les. Ha desfilat per a diverses marques i ha participat en diversos certàmens de moda internacionals, però va decidir, fa 4 anys, canviar de rumb. En l’actualitat, treballa com a mànager d’un exclusiu ‘beach club’ a Dubai, però està desitjant canviar d’aires i enamorar-se a ‘Love Island’.

Encontrar el amor es un lujo al alcance de muy pocos, eso bien lo sabe Dei. Quizás Rafa no sea la joya de la villa, pero ¿Lo será de su corazón?

Alberto, 24 anys

L’Alberto és un jove amb moltes aspiracions en la seva vida, però principalment té una meta per complir: aconseguir la seva plaça com a policia. Aquest canari d’1,90 m es defineix com un noi alegre, simpàtic, extravertit i molt bona gent. En l’amor, afirma que, en les seves dues últimes relacions, no ha tingut la confiança plena en elles, malgrat que ell es defineix com una persona romàntica i molt fidel. L’Alberto està buscant un amor pur i sincer que el faci sentir que ha arribat la dona de la seva vida.

Aunque su objetivo es ser policía su mejor arma es el romanticismo ¿Conquistará a alguna isleña?



Lara, 21 anys

La moda i la gimnàstica rítmica són les dues grans passions d’aquesta gaditana. Va ser subcampiona d’Andalusia en maces i va quedar vuitena en els campionats nacionals. Des de fa un temps, s’ha centrat en la docència de la disciplina que ha consagrat la seva vida. Està disposada a canviar de perfil d’home per veure si d’una vegada troba algú amb qui compartir la seva vida.

Lara es una Bugatti, pero en el amor prefiere no pisar tanto el acelerador e ir despacio. ¿Buscará lo mismo Alan?

Mauricio, 29 anys

El Mauricio és un noi de Buenos Aires, que en l’actualitat resideix a Madrid. Aquest soldador es considera molt alegre i carismàtic. En l’amor, afirma que es troba en una etapa de ‘picaflor’. Acaba de finalitzar fa sis mesos una relació de sis anys. Reconeix que li van trencar el cor, però creu que ha arribat el moment de conèixer noves noies i trobar a la seva mitja taronja.

Lorena, 25 anys

Estudiant de nutrició, dependenta, candidata a Reina del Carnaval de Tenerife i actual Miss Gold España, la Lorena va aconseguir la corona nacional fa escassos mesos i ben aviat representarà el nostre país en el certamen internacional. Busca un noi moreno, alt, educat i, sobretot, que no sigui prepotent.

Para Lorena, los machitos: 🤢🤢. ¿Será Saúl el mejor candidato? Está claro que puede pasar de todo.

Rafa, 29 anys

El Rafa és pur foc valencià. Aquest vigilant de seguretat es defineix com un ‘canalla’, però amb gran cor. El seu sobrenom és Black and Decker o 99,9% per la seva infal·libilitat a l’hora de lligar. És amant del fitnes i de les motos. És un conquistador nat i li encanta el flirteig. En l’amor no ha tingut gaire sort, però creu que aquest és el seu moment.