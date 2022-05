Aquesta nit, a les 22.05 h, TV3 estrena un nou capítol de Crims, sobre el primer crim transfòbic a Catalunya. La nit del 6 d’octubre del 1991, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, hi ha una terrible agressió que acaba amb la mort d’una dona transsexual, Sonia Rescalvo, i una altra de greument ferida, Doris Romero. Els fets passaven mentre Barcelona es posava a punt per als Jocs Olímpics del 1992, en un context on les dones transsexuals estaven marginades i en què sovint l’única manera de subsistir que trobaven era la prostitució. Aquest crim va suposar un punt d’inflexió en la història criminal d’aquest país: la mort de la Sonia està avui dia registrada com el primer crim trànsfobic a Catalunya.