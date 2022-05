El cantant porto-riqueny Ricky Martin serà un dels protagonistes de la comèdia Mrs. American Pie per a Apple TV+. Segons informa el portal Deadline, l’artista se suma a un elenc que ja comptava amb Kristen Wiig, Alison Janney i Laura Dern. L’adaptació de la novel·la homònima de Juliet McDaniel trasllada la seva història a la dècada dels setanta, a l’exclusiu enclavament de Palm Beach, on es reuneix l’alta societat. Maxine Simmons és una nouvinguda a aquesta elit, que tractarà per tots els mitjans d’encaixar en aquest grup. Per a Martin aquest és el primer paper que assumeix després d’haver donat vida a Antonio D’Amico a American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.