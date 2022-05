Més de 40 discos, milers de concerts i espectacles en directe, centenars de xous i programes de televisió, com a protagonistes o com a productors. La història de La Trinca és una història d’èxits que ha deixat un riu de cançons i frases inoblidables a la memòria col·lectiva dels catalans. El programa Sense ficció (22.05 h, TV3) estrena Torna La Trinca, un documental dirigit per Josep Rovira que recupera que reuneix als tres membres original, repassa la seva història i descobreix la insòlita vigència de les seves cançons.

Va ser a Sant Cebrià de Vallalta, en una plaça de toros enmig del bosc, on a començaments dels setanta La Trinca va començar a ser La Trinca. Era un invent per atreure turistes. D’aquella plaça de bous que el documental desenterra, literalment, Josep Maria Mainat, Miquel Àngel Pasqual i Toni Cruz en van sortir amb un bon repertori de cançons de taverna, l’experiència d’entretenir i divertir el públic, i moltes taules sobre l’escenari. Els esperava un èxit aclaparador en festes majors i concerts arreu de Catalunya i mig estat. «Hi ha cançons que, si les cantéssim ara, potser seríem a Bèlgica», assegura Toni Cruz, qui al costat dels seus dos companys respondrà al final del documental a la pregunta de si tenen previst tornar als escenaris.