La nova sèrie de Netflix creada per Aitor Gabilondo i protagonitzada per Aron Piper, El silencio, un thriller psicològic sobre «els monstres que engendren els silencis i les paraules no dites», va arrencar ahir el rodatge. Segons va anunciar la plataforma de continguts en streaming, aquesta nova producció ha iniciat el seu rodatge, una nova proposta produïda per Alea Media i que està protagonitzada per Aron Piper (El desorden que dejas, Élite)», Almudena Amor (El buen patrón), Cristina Kovani (La caza), Manu Ríos (Élite), Aitor Luna (Valeria), Ramiro Blas (El internado: Las cumbres), Aria Bedmar (Dime quién soy) y Mikel Losada (García y García), entre d’altres.

En paraules d’Aitor Gabilondo, creador i productor de la sèrie, El silencio és un thriller psicològic «sobre els monstres que engendren els silencis i les paraules no dites». «La indagació -afegeix el creador- a la personalitat d’un jove inexplicablement violent, el temerari acostament d’una psicòloga a la ment d’un jove cansat de ser observat des de fora».