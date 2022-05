L’olesana Chanel Terrero, la representant de RTVE al festival d’Eurovisió, ha estat passant uns dies de repòs a Mallorca, amb la seva parella actual, el productor musical Bastian Iglesias. Després del festival i del bon paper que hi va fer, la vida de Chanel ha donat un tomb i ara és considerada una celebrity, amb la qual cosa la seva vida particular també ha passat a ser objectiu de la premsa del cor.

Fins ara pràcticament no s’havia parlat de la parella de Chanel. Bastian Iglesias és un madrileny nascut a Coslada, artista polifacètic que canta, balla, és actor, discjòquei, productor i creador musical, amb l’actriu Berta Vázquez, del duo d’electrònica Museum.

En el món del artístic, se’l coneix amb el cognom d’Afkarte i fa servir l’àlies Afkar. El primer àlbum que van presentar es titula A Year Without You.

La cantant va ser caçada per paparazzi a l’illa en companyia del promotor musical, que no és el que li porta la seva carrera ara per ara.

La polifacètica actriu va viure uns dies d’activitat estressant durant l’últim mes, abans de la gala d’Eurovisió i també en els dies posteriors, amb aparicions en públic a la Plaza Mayor de Madrid davant de milers de perseones i en diferents mitjans de comunicació. Abans d’iniciar l’etapa post Eurovisió, Chanel ha decidit tenir uns dies de vacances en companyia de la seva parella.