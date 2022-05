L’espai de sàtira política de TV3 Polònia celebra, , avui a les 22.05 h, el primer aniversari de la legislatura. Entre els diferents gags, Pere Aragonès (Jordi Soriano) s’adona que ja ha passat un any des de l’inici del seu govern i està disposat a prémer el botó vermell de «convocar noves eleccions». I per celebrar aquest any, el programa parodiarà Els Amics de les Arts amb el musical «Ja no els passa», un resum de la relació de Govern entre Esquerra i Junts després de 365 dies sense avançar gaire en res. També se sabrà com ha rebut Pablo Llarena (David Olivares) el retorn de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí, entre d’altres.