La tarda de Catalunya Ràdio, el programa que condueixen Òscar Fernández i Elisenda Carod de dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, es traslladarà demà al Garden d’Ampans, a Santpedor, des d’on s’emetrà en directe amb la finalitat d’acostar als oients l’entitat manresana, que treballa al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual fa més de 50 anys.

A 2/4 de 4 de la tarda, en el marc de la tertúlia de la primera hora, Fernández i Carod entrevistaran el director general d’Ampans, Toni Espinal, que explicarà els projectes que desenvolupa l’entitat. Seguidament, hi haurà una taula sobre arquitectura social. Ampans té un projecte per construir llars adaptades a persones amb discapacitat, amb serveis assistencials al mateix equipament. La idea és que puguin viure en aquests espais més amables en lloc de fer-ho en grans residències, com fins ara. En parlaran Rafael Aranda, arquitecte de l’estudi RCR, que es fa càrrec del projecte; Janeta Camps, directora dels serveis de llars residència d’Ampans; i la família d’un usuari del servei de residència. A les 5 de la tarda hi haurà una taula sobre inserció laboral. Ampans té diverses empreses d’economia social per facilitar que els seus usuaris tinguin oportunitats laborals. Fernández i Carod en parlaran amb algunes de les persones que hi treballen i amb Marta Milian, responsable de Persones del Centre Especial de Treball d’Ampans.

Ampans és una fundació que treballa des del 1965 en l’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat.