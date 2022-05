Torna La Voz Kids a Antena 3 amb nous petits talents que buscaran aconseguir el triomf i també amb dos nous coaches, els cantants Aitana Ocaña i Sebastián Yatra, que arriben al concurs musical per unir-se als veterans David Bisbal i Pablo López. Al capdavant, com a mestra de cerimònies, de nou Eva González, amb Juanra Bonet al back stage. Les audicions, la primera part del concurs comencen aquesta nit (22 h) a Antena 3. La mecànica del concurs musical no ha canviat, perquè ha demostrat funcionar: la passada edició va assolir una mitjana del 20,8% de quota de pantalla amb més de 2 milions de teleespectadors.