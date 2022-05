Dos dels personatges més entranyables de la mítica sèrie de Telecinco Médico de familia, Juana i Marcial, que van interpretar els actors Luisa Marín i Jorge Roelas, tornaran a trobar-se a la ficció més de dues dècades després del final de la icònica sèrie. Televisió Espanyola va informar ahir que Roelas se sumarà a l’elenc de Servir y proteger, la longeva sèrie diària de la cadena pública on Marín hi és des del 2017.

L’actor, que al llarg de la seva carrera també ha treballat en altres sèries com El caso i Hospital Valle Norte, donarà vida a Josele, un exbanquer que torna al barri anys després d’haver perpetrat una estafa que va acabar amb els estalvis dels veïns de Districto Sur i va portar-ne molts a la ruïna. Convençut que els seus delictes han prescrit, torna per constatar-ho davant de la Justícia i emprendre una vida nova. A la comissaria, Miralles (la comissària interpretada per Marín) encomanarà a Néstor i Lidia la feina d’investigar el cas, vigilar l’antic banquer i vetllar perquè les agressions no arribin a produir-se.