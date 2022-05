Eufòria no deixa de donar sorpreses als concursants i al seu públic fidel. Si fa uns quants dies s’anunciava que els 16 concursants oferirien un concert el juliol al Palau Sant Jordi, en el programa d’aquest divendres es va desvelar un altre premi que s’emportarà el guanyador o guanyadora d’aquesta primera edició: a més d’un contracte discogràfic per iniciar la seva carrera musical i col·laborar en la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio amb Miki Núñez, també cantarà com a solista en la propera edició del disc de La Marató, que sortirà a la venda el 27 de novembre juntament amb els diaris, per posar banda sonora a la campanya per finançar la investigació en el camp de la salut cardiovascular.