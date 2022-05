Tot té un principi i un final. The Good Fight, la sèrie protagonitzada per l’actriu Christine Baranski, acabarà amb la sisena temporada, que arribarà a Paramount+ el 8 de setembre, segons ha revelat el portal The Hoollywood Reporter. Els productors executius del drama judicial de CBS, Michelle King i Robert King, han decidit que aquest és el moment de concloure la història de Diane Lockhart, que té l’origen a The Good Wife (2009-2016). The Good Fight es va estrenar el 2016 com a spin-off de The Good Wife. La sèrie va coincidir en el temps amb la victòria de Donald Trump, que va provocar moments convulsos a la política nord-americana.