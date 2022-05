Per fi es confirma data per a la tercera temporada de The mandalorian, la primera sèrie no animada de l’univers Star wars: serà al febrer del 2023. «El mandalorian i Grogu continuen el seu viatge a la temporada tres», assenyala el compte oficial de Star Wars, que dona la data i el canal de streaming de la sèrie, Disney +. L’actor xilè Pedro Pascal tornarà a ser el protagonista d’aquesta nova entrega de The mandalorian, que es va estrenar als EUA com a punta de llança de la presentació de Disney+, i ha esdevingut una de les seves millors cartes de presentació per captar subscriptors.

The mandalorian també es va convertir en la sorpresa de les nominacions dels Emmy, on va aconseguir 15 candidatures amb què es va situar com la cinquena sèrie (empatada amb Schitt’s Creek) amb més opcions d’estatueta, només darrere de Watchmen, The Marvelous Mrs. Maisel, Ozark i Succession. Jon Favreau i Dave Filoni són els principals responsables d’aquesta producció televisiva que ja està treballant en la seva tercera tanda d’episodis, segons la revista Variety. No obstant això, els seguidors de la sèrie hauran d’esperar encara un quant temps més per saber els primers detalls sobre l’argument sobre el qual girarà aquesta tercera temporada.