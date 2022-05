Luis Lorenzo i la seva dona, Arancha Palomino, han parlat per primera vegada després de ser acusats d’enverinar la tia d’ella per motius econòmics. La parella, que divendres passat va quedar en llibertat provisional, ha defensat la seva innocència i ha afirmat que està col·laborant amb la justícia.

A les imatges, emeses durant el matí d’aquest dilluns a ‘El programa de Ana Rosa’, l’actor ha insistit en la seva innocència: «Tant la meva dona com jo som completament innocents. Confiem plenament en la feina que està fent la justícia i demano respecte a tots els mitjans per un dret constitucional que és la presumpció d’innocència».

Lorenzo ha assegurat que està «absolutament convençut que això quedarà aclarit». «Qualsevol mesura que sigui necessària per aclarir tot això es prendrà», ha comentat l’intèrpret, conegut per les seves aparicions en sèries com ‘La que se avecina’.

Per la seva banda, Arancha Palomino ha assenyalat que «tot el que s’està filtrant mediàticament és fals i s’acreditarà documentalment». «Apel·lo a la presumpció d’innocència. Sisplau, confio plenament en la justícia i la meva única intenció és prestar la màxima col·laboració per aclarir aquesta situació al més aviat possible», ha afegit abans d’apuntar que tant ella com el seu marit tenen «la consciència molt tranquil·la».

Però a més, també ha apuntat en la seva defensa que «hi havia una persona encarregada de la meva tia contractada 24 hores per a la seva cura».

Francisco Pérez, advocat de Luis Lorenzo i Arancha Palomino, afirma que hi va poder haver una contaminació anterior de la morta per consum habitual de peix amb mercuri.

En declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, el lletrat ha defensat que els seus clients no tenen res a ocultar: «No sabem quins nivells hi ha d’aquests metalls, si és la causa última de la mort i si aquests metalls són compatibles amb un consum habitual. Hi va poder haver una contaminació anterior. Hem de qüestionar-nos coses i si la cadena de custòdia es va realitzar conforme a dret».

Quant al possible mòbil econòmic del presumpte homicidi, ha aclarit aquest matí que hi ha un testament de maig del 2021 en el qual ja s’excloïa els familiars directes de la parella de l’actor i la feien a aquesta hereva universal.