Pablo Puyol serà el gran absent en la nova etapa de la mítica sèrie Un paso adelante, que es titularà UPA Next. Després que els responsables de la ficció anunciessin la incorporació de Beatriz Luengo i Miguel Ángel Muñoz, Lola Fernández i Roberto Arenales respectivament, els seguidors de la sèrie emesa per Antena 3 fa dies que es preguntaven què faria el tercer dels seus protagonistes principals. Puyol donava vida a Pedro Salvador. «Volia ser-hi, però no m’han trucat. No em volen per algun motiu. Ningú no m’ha dit res ni m’ha trucat. Segur que m’ho explicaran», va assegurar l’intèrpret, en declaracions recollides per Diario Sur.