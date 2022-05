True Detective prepara el seu retorn amb una esperada quarta temporada que ha confirmat que tindrà com a protagonista Jodie Foster. L’actriu, que també exercirà com a productora executiva de la sèrie d’HBO, interpretarà la protagonista, la detectiu Liz Danvers. Al costat d’Evangeline Navarro seran les encarregades d’investigar la desaparició de sis homes que treballaven en una estació de recerca a l’Àrtic. El seu títol serà True Detective: Night Country i suposarà el retorn de Foster amb un paper principal a televisió, on s’ha prodigat més com a directora d’alguns episodis en títols com House of Cards, Black Mirror o Tales from the Loop.