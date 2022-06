El canal 33 ha començat a rodar Artistes, un nou format que aposta per l’experiència de «veure l’art amb una altra mirada» de la mà de diversos artistes amb discapacitat i cares conegudes. D’aquesta manera, joves creadors amb discapacitat intel·lectual es trobaran amb persones conegudes pels espectadors, com l’actor Ivan Labanda, l’humorista Jose Corbacho, la cantant Gisela i el periodista Roger de Gràcia. En aquestes trobades, compartiran les seves trajectòries, les passions, i les formes de crear i treballar. Artistes va ser seleccionat a la quarta convocatòria de projectes audiovisuals innovadors de la CCMA i l’ICEC per trobar nous talents i formats de continguts per al 33.