Netflix ha mostrat un avenç de La noche más larga i ha posat data a la seva estrena. El thriller, protagonitzat per Alberto Ammann i Luis Callejo, estarà disponible al catàleg de la plataforma a partir del proper 8 de juliol. Creada per Víctor Sierra i Xosé Morais, responsables de Néboa, la sèrie està dirigida per Óscar Pedraza (Patria, Sky rojo). El repartiment es completa amb altres noms com Bárbara Goenaga, José Luís García Pérez , el guanyador de dos premis Goya, Roberto Álamo, Cecilia Freire, Xabier Deive, Daniel Albaladejo Laia Manzanares, Lucía Díez, César Mateo i David Solans, entre d’altres.

La sèrie situa la seva trama a la presó psiquiàtrica Monte Baruca. És 24 de desembre i comença a fer-se fosc. Un grup d’homes armats envolten el complex i tallen les comunicacions amb l’exterior. El seu objectiu: capturar Simón Lago (Luis Callejo), un perillós assassí en sèrie. Si els guàrdies del centre el lliuren, l’assalt s’acabarà en qüestió de minuts. Però Hugo (Alberto Ammann), el director de la presó, es nega a obeir i es prepara per resistir l’atac. La seva única ajuda seran uns quants funcionaris sota el seu comandament i... els mateixos interns psiquiàtrics. La nit serà molt llarga, tant a dins com a fora del centre psiquiàtric.