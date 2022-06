Filmin estrena demà el thriller històric The Royal Game, que adapta l’última i més popular novel·la de l’austríac Stefan Zweig. Dirigida per Philipp Stölzl (El Médico), la pel·lícula nominada a 7 premis del Cinema Alemany situa la seva trama a la Viena de finals dels anys 30 per descobrir el període de màxim apogeu del nazisme. Josef Bartok (Oliver Masucci) sap que està en greu perill quan els nazis s’annexionen Àustria. Quan intenta escapar del país, és detingut per la Gestapo i coaccionat per col·laborar. Aïllat, la soledat comença a fer efecte fins que aconsegueix robar un llibre d’escacs, que serà el seu punt de suport per mantenir-se assenyat i convertir la resistència en un joc.