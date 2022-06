La vida moderna, el programa radiofònic de David Broncano, Ignatius Farray i Héctor de Miguel (Quequé), arriba a la fi i s’acomiada per sempre de la Cadena SER. «Ens fa tristor dir-ho, però aquest és l’últim programa de la setmana, l’últim programa dels 1.000 que portem, i dona la casualitat que és l’últim programa de tots», van anunciar dimecres. El format va néixer el 2014, i s’ha convertit en un dels referents més grans de l’humor radiofònic del país. Diu adéu després de vuit temporades d’èxit, i acumula 400 milions de visualitzacions a YouTube i 1,3 milions de descàrregues al mes via podcast.

«Ai, quina emoció. Se m’està remenant alguna cosa per dins», reconeixia Ignatius Farray, que dedicava un últim «crit sord» al ritme de la sintonia de la Cadena SER, mentre que Héctor de Miguel s’acomiadava amb una bandera de Moderdonia. «Moltes gràcies a tots i totes. Adéu», deia Broncano, just abans de fondre’s en una última abraçada amb els seus dos companys. Tot i que aquesta ha estat la darrera entrega, el programa seguirà en emissió fins a final d’estiu amb els millors moments i, segons ha anunciat l’emissora, David Broncano ja treballa en nous projectes d’humor per continuar col·laborant junts en el futur.