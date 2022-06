Telecinco ha confiat la producció del substitut de ‘Viva la vida’ a una productora molt pròxima a Mediaset. Poques hores després de confirmar-se la cancel·lació del programa del cap de setmana, s’ha donat a conèixer que Unicorn TV serà l’encarregada de desenvolupar el nou format. L’empresa és propietat d’Ana Rosa Quintana i s’encarrega d’altres espais de la cadena, com ‘Ya es mediodía’ i ‘Ya son las ocho’.

Tal com ha avançat ‘ABC’ i ha pogut confirmar YOTELE, ja hi ha una candidata principal per conduir el format. Emma García es postula com a primera opció per presentar-lo, per la qual cosa seguiria al capdavant de les tardes del cap de setmana.

El nou programa seria un magazín més obert, com ho és ‘El programa d'Ana Rosa’, però amb continguts enfocats principalment a l’entreteniment. Tot apunta que gairebé no s’heretarà cap col·laborador de ‘Viva la vida’.

L’estrena es produirà, previsiblement, a finals d’agost, així que arribarà un mes després que ‘Viva la vida’ finalitzi per sempre el 24 de juliol i després de les habituals vacances de la seva presentadora.