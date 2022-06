Cuatro emet aquesta nit, a les 22:50 hores, ‘Fast & Furious 5. Dirigida per Justin Lin l’any 2011, la pel·lícula està protagonitzada per Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Elsa Pataky, Sung Kang, Matt Schulze, Ludacris, Joaquim de Almeida, Don Omar, Tego Calderón, Gal Gadot, Michael Irby, Jeirmarie Osorio i Arlene Santana, entre altres.

Des que Brian O’Conner (Paul Walker) i Mia Toretto (Jordana Brewster) van treure Dom Toretto (Vin Diesel) de la presó, s’han vist obligats a fugir i travessar moltes fronteres per evitar a la policia. Atrapats a Rio de Janeiro, han de tornar a fugir, però els tres s’adonen que l’única manera de posar fi a la seva fugida permanent és enfrontar-se una vegada per sempre a l’empresari corrupte que vol veure’ls morts. Tot i que no és aquest l’únic que els segueix la pista.