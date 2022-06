El 33 busca el millor humorista de Catalunya a 3 minuts, programa que estrena aquesta nit (21.55 hores), basat en una competició de monòlegs ràpids. Està presentat per Charlie Pee, còmica de stand-up i guionista. Organitzats en quatre grups de quatre persones, al llarg de quatre rondes, els concursants representaran els seus monòlegs a l’escenari, ubicat al Bar Milano de Barcelona. A cada ronda només hi podrà haver un guanyador. Els quatre escollits passaran a la gran final, on, amb la col·laboració de l’actriu convidada, Judit Martín, es decidirà qui s’emportarà els 5.000 euros en joc i podrà actuar aquest estiu al festival Cruïlla Comedy, a Barcelona.