Doctor Strange en el multiverso de la locura, una de les grans apostes de la factoria Marvel Studios per a aquesta temporada, ja té data d’estrena a la plataforma Disney +. La companyia ha fet oficial que la pel·lícula dirigida per Sam Raimi i protagonitzada per Benedict Cumberbatch i Elizabeth Olsen s’incorporarà al seu catàleg el pròxim 22 de juny, després de convertir-se en un dels films que més bona taquilla ha fet enguany. La cinta, estrenada en pantalla gran el 6 de maig passat, ha estat un dels tan esperats revulsius per a les sales de cinema i ha arribat a recaptar prop de 900 milions de dòlars a tot el món. Ha superant fins i tot The Batman.