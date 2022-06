Shakira, Henry Cavill i Chris Evans són tres dels noms més comentats a les xarxes socials. Els motius perquè Shakira sigui trending topic són evidents, ja que la cantant ha confirmat la seva separació a través d’un comunicat. No obstant, ha sigut ella la causant que els noms dels dos actors siguin tendència també.

En les últimes hores, els rumors sobre una possible infidelitat de Gerard Piqué a Shakira han anat agafant força i això ha fet que molts fans de la cantant hagin prestat atenció als seus moviments a les xarxes socials. Ha sigut així com s’han adonat que l’artista ha començat a seguir Henry Cavill (Superman) i Chris Evans (Capità Amèrica) a Instagram. Aquest follow per part de la colombiana ha desencadenat la imaginació dels usuaris de les xarxes socials, que fantasiegen amb una possible relació futura de la cantant amb els actors.

Aquesta acció tan quotidiana podria haver passat desapercebuda en tot moment però ara ha cridat l’atenció especialment. De fet, a Twitter han volgut recordar l’alfombra vermella en què Henry Cavill va deixar de respondre els mitjans per donar un cop d’ull a Shakira, que acabava d’arribar a l’esdeveniment.

Ok, Shakira ya dejá a Piqué... Algo más bello se emociona al verte!! 😍 pic.twitter.com/cWe33t0j8m — 🍍 Noemi 🍍 (@thepineapplepto) 27 de mayo de 2022

Com no podia ser de cap altra manera, les xarxes han aguditzat l’enginy per generar una quantitat interminable de mems en què es fantasieja amb una hipotètica relació entre la cantant i els actors.

Shakira lo deja con Piqué y le empieza a seguir Chris Evans, yo lo dejo con alguien y me acuesto con mi ex. pic.twitter.com/OJgQssBGVR — Eva Soriano (@EvaSoriano90) 3 de junio de 2022

*Henry Cavill y Chris Evans empiezan a seguir en instagram a Shakira*



Yo inmediatamente: pic.twitter.com/jHwwyHR5zo — La de la heterosexualidad flexible 23 (@Th23glz) 3 de junio de 2022

*Shakira y Pique anuncian su separación*



Henry Cavill y Chris Evans: pic.twitter.com/qi35BqxHNE — Nebula Atolli ❤️✨ (@nebula_atolli) 4 de junio de 2022

Shakira respondiendo los DM de Chris Evans y Henry Cavill: pic.twitter.com/lGlzhw9wFO — Lisho (@LishoOvalle) 2 de junio de 2022