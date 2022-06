HBO Max fitxa Andreu Buenafuente i Berto Romero per fer una versió televisiva de Nadie sabe nada, el degà dels programes d’improvisació que fa nou temporades que presenten a la Cadena SER. La data de l’estrena del format, produït per El Terrat, serà el proper 18 de juny. El xou mantindrà l’esperit humorístic del reeixit espai radiofònic i conservarà totes les finestres a les plataformes de ràdio a la Cadena SER, SER podcast i YouTube amb periodicitat setmanal i amb alguns programes especials. Nadie sabe nada va néixer el 2013 com a programa de ràdio per a la cadena SER, amb l’única premissa de la complicitat artística i personal de Buenafuente i Romero i que avui es manté a ple rendiment setmana rere setmana, sent el podcast més escoltat d’Espanya el 2021 i el 2020, segons Spotify.

Improvisació, humor, «vivècdotes», seccions inversemblants, interacció amb el públic i tot el seu univers i imaginari continuaran sent part clau d’aquesta nova etapa del programa a HBO Max. «És com si posessis en una paella els 30 anys de carrera i així ben calents –assenyala Andreu Buenafuente en una nota de premsa de la plataforma HBO Max- s’anés reduint i reduint; i el que queda, pura reducció saborosa, és el Nadie sabe nada». Un format, afegeix el còmic, director i productor d’El Terrat, «en què Berto i jo mateix actuem de xefs i cuinem un plat que ens hem inventat, reducció de carrera de còmic». «Corral per a dos còmics» Per a Romero, es tracta d’«un espai protegit. Una mena de corral per a dos còmics, una gàbia per divertir-se, un chiquipark per a dos senyors grans. Un ring de comèdia setmanal, un mà a mà humorístic. Un somni, vaja». En paraules del responsable d’HBO Max Miguel Salvat, l’adaptació del programa per a la televisió suposa «un pas lògic i sens dubte molt tonificant per a la nostra marca». «Andreu Buenafuente i Berto Romero fa anys que brillen en l’art de la complicitat. Nosaltres també volem ser els seus còmplices», ha assenyalat.