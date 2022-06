En els temps que corren, amb la quantitat de finestres on es pot estrenar una sèrie, la cancel·lació d’una ficció en una cadena o una plataforma no ha de suposar forçosament el final definitiu de la ficció. A Espanya en tenim un exemple recent, com La casa de papel, que va tenir una nova vida a Netflix després que finalitzés la seva segona temporada a Antena 3. Una cosa semblant espera aconseguir l’equip de Raised by Wolves, la sèrie de ciència-ficció produïda per Ridley Scott. Després de dues temporades, segons va avançar Deadline, HBO Max no es planteja nous episodis de la ficció creada per Aaron Guzikowski. Però els fans ja s’estan mobilitzant a les xarxes socials per salvar la producció.

L’actor Abubakar Salim, un dels protagonistes de Raised by Wolves, va donar la veu d’alarma a Twitter. «Crido a l’acció. No és sorprenent, especialment després de les notícies de les fusions i el que passa a Warner, que moltes sèries no acabin les seves històries. Per desgràcia, una de les sèries és Raised by Wolves», va anunciar.