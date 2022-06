Sant Fruitós de Bages viurà la semifinal del programa Eufòria de TV3 al Teatre Casal Cultural, fent suport al seu candidat, el cantant Pedro Da Costa, que viu a la població bagenca.

L’Ajuntament ha organitzat aquest acte perquè vol donar suport al santfruitosenc Pedro, qui és a un pas d’arribar a la final del concurs, després d’haver estat durant moltes setmanes una de les figures destacades dels concursants.

Demà,10 de juny, el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages obrirà les portes per tal que tots els veïns i veïnes de la població que ho desitgin puguin viure en directe la darrera semifinal. El teatre obrirà portes a 2/4 de 10 de la nit per tal de poder veure la 12a gala del popular programa, un dels darrers èxits de la cadena pública catalana, amb uns alts nivells d’audiència. D’aquest programa de demà en sortiran els 3 concursants que seran a la final del dia 17 de juny.

L’Ajuntament ha pres la iniciativa de projectar en directe la gala per tal que els veïns i veïnes, i la gent de la resta de la comarca, pugui donar suport a aquest jove del municipi que ha encisat el públic amb la seva veu. Bona part de les possibilitats també passen per la votació popular. Per assistir-hi cal descarregar una invitació gratuïta a https://entradas.codetickets. com/entradas/ajuntamentsantfruitos.

Pedro va néixer fa 25 anys a Campogrande, Brasil. És electricista de Sant Fruitós de Bages i es mostra al públic com un noi sensible i discret, però reconeix que té molt més a oferir. És un manetes del bricolatge i afirma que el seu punt fort són els sentiments que mou quan canta. Defensa amb orgull que en el pot petit hi ha la bona confitura.

Durant el programa ha estat especialment sensible quan ha parlat de la seva homosexualitat, de la seva sortida de l’armari, i de les dificultats que li va generar en l’àmbit familiar aquesta confessió (per qüestions religioses, segons ell). Ha destacat en la interpretació dels temes més melòdics que li han proposat fins ara.