Avui se celebra la quarta edició de la prova solidària i inclusiva Vertical Montserrat, que està inclosa al circuit internacional Towerrunning World Association. Per primera vegada, després de la represa de l’any 2021, la prova serà retransmesa per la Xarxa de televisions locals, de la qual forma part Canal Taronja. La Vertical Montserrat serà retransmesa demà de 9 a 11.30 h. El programa, presentat per Sergi Lladó, rebrà convidats en un plató instal·lat a la plaça de Santa Maria. També hi haurà connexions en directe a tocar dels funiculars amb la Laia Cererols i a la meta de la cursa, a la zona de l’ermita de Sant Joan, amb Mireia Guilella, que conversarà amb els corredors en acabar la prova.