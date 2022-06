De Fernando de Magallanes i de Juan Sebastián Elcano ens van ensenyar a l’escola que eren uns navegants que van fer per primera vegada la volta al món, i van demostrar que la Terra no era plana, i que el primer va donar nom a un estret. I poca cosa més. Coincidint amb el fet que aquest setembre se celebra el cinquè centenari d’aquesta gesta, Amazon Prime Video va estrenar ahir divendres la minisèrie Sin límites, que narra les vivències d’aquests dos navegadors que al segle XVI van emprendre una expedició èpica a la recerca de l’Illa de les Espècies. Álvaro Morte (La casa de papel) i el brasiler Rodrigo Santoro (Love Actually) donen vida a Elcano i Magallanes respectivament.

Encara que Sin límites no pretén ser un documental històric, sinó una ficció amb ànim d’entretenir amb les aventures i desventures d’aquests homes, en els seus sis capítols, de 40 minuts de durada, es descriu com va ser aquesta expedició que va partir de Cadis el 1519 i els va fer recórrer més de 7.000 quilòmetres sense mapes, però que va tornar a Espanya, després de morir Magallanes en una batalla contra uns indígenes, i amb Elcano al comandament de la nau Victoria, l’única que va quedar, amb només 17 homes dels 230 que havien embarcat. A més de Morte i Santoro, en el repartiment hi ha també Sergio Peris-Mencheta, que dona vida al capità Cartagena; Adrián Lastra, que és el capità Mendoza; Carlos Cuevas, al paper de Martino; Pepón Nieto, que fa de pare Bartolomé; Raúl Tejón, que interpreta Gómez de Espinosa; Gonzalo Diniz, en la pell de Duarte Barbosa; Manuel Morón, que és el cardenal Fonseca, i Bárbara Goenaga, en el paper de Beatriz. L’elenc és gairebé totalment masculí al 100%, perquè així era el món dels navegants al segle XVI. «La història és el que és. Era prohibit que hi hagués una dona en un vaixell. Són vaixells plens d’homes. Per això és una sèrie molt testosterònica, molt de gaudir de les batalles, de les escenes d’acció, de les baralles», explica l’actor que dona vida al protagonista de La casa de papel.