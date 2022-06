Mediaset va anunciar ahir que torna a comptar amb Paz Padilla. El grup reprèn la seva relació contractual amb l’artista, a qui va acomiadar de manera fulminant fa tres mesos, exactament en els mateixos termes en què estava el contracte que la unia a la companyia. La incorporació de l’actriu i presentadora no es produirà de manera immediata, sinó en finalitzar una sèrie de compromisos professionals adquirits aquests darrers mesos, concreta la nota enviada ahir. El grup de Telecinco va aprofitar que l’actriu va marxar de Sálvame en directe per una discussió amb la tertuliana Belén Esteban per trencar el vincle contractual que els unia.