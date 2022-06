Més de 27,4 milions d’espanyols accedeixen a contingut audiovisual de televisió a través d’Internet (televisió connectada), independentment del dispositiu d’accés, cosa que representa el 82% dels internautes de 16 a 75 anys. Aquestes són les conclusions principals de l’Estudi de Televisió Connectada 2022, patrocinat per Kantar i Konodrac i elaborat per Elogia. A partir de mil enquestes realitzades a internautes entre els mesos d’abril i maig passats, i de 215 més a professionals, els experts han determinat les oportunitats de negoci de la televisió connectada, els hàbits de consum, les diferències d’ús entre televisió connectada i no connectada i l’entrada de la smart TV a les llars espanyoles.

Sis de cada deu internautes veuen continguts audiovisuals a través de la seva smart TV i el 49 % accedeix a la tele connectada amb un dispositiu diferent de la smart TV (Set Top Box, smartphone, ordinador portàtil o de sobretaula, una consola o tauleta). La smart TV és l’aparell estrella per connectar-se a la televisió connectada però emergeixen els altres dispositius