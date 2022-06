Nou canvi sorpresa a TV3. La televisió pública catalana ha anunciat aquest dimarts que Lídia Heredia abandona la direcció i presentació del programa informatiu "Els matins" per convertir-se a partir de la tardor en la titular de la corresponsalia de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a Washington. Aquest lloc l'ocupava des del 2017 Xesco Reverter.

Aquest canvi a la corresponsalia de Washington "es materialitza després d’un procés de selecció intern a la CCMA, que manté l'aposta de TV3 i Catalunya Ràdio per la informació internacional en una de les principals capitals mundials", explica la corporació en una nota de premsa.

Nascuda a Badalona el 1971, Lídia Heredia Soler és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva trajectòria en el món del periodisme a Ràdio Ciutat de Badalona, l’any 1989, abans d’acabar la carrera. Després va continuar fent ràdio, a l’equip d’informatius de Ràdio Barcelona i d’Onda Rambla. També ha treballat a la premsa, al diari “Avui”, i a la televisió, a Canal+ i a Tele5. La seva primera feina a TV3 va ser com a reportera del programa “En directe” i després ha estat part important del debat ciutadà “Banda ampla”, “Lletra petita” i “Collita pròpia”.

Als Serveis Informatius, a més d’haver presentat el “TN migdia” i el “TN vespre”, va participar en la posada en marxa del canal 3/24. En els últims anys, ha format part l’equip dels especials electorals i polítics de TV3. Actualment, des de fa cinc anys, dirigeix i presenta “Els matins”, un programa que ja havia conduït al costat de Josep Cuní (2006-2009) i que va començar a presentar l’any 2014.

El canvi a "Els matins" no és l'únic que realitzarà TV3 de cara a la temporada vinent. El magazín matinal de TV3 'Planta Baixa', presentat fins ara per Ricard Ustrell, passarà a emetre's a la tarda. Ustrell, a més, deixarà el programa. Al seu torn, l'espai que actualment s'emet a la tarda, el 'Tot es mou', presentat per Helena Garcia Melero, es traslladarà a la franja matinal.