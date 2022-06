Yannick ha posat punt final a la seva participació a la desena edició de 'Masterchef'. L'aspirant belga s'ha convertit aquest dilluns en el nou expulsat del programa culinari de TVE després que repliqués un pollastre de bresse cuinat en una bufeta que estava massa passat de cocció. "Tots els elements estan sense encaixar. O em dones el manual d'instruccions o estic perdut. A més, el pollastre no té gust de gairebé res", va valorar Pepe Rodríguez després de provar el seu plat.

"Quedem pocs i és lògic que un dia dolent et costi la teva continuïtat al format, però no passa res", dic Yannick després que Verónica se salvés pels pèls després de no utilitzar el pin de la immunitat que encara conserva.

"No he guanyat 'Masterchef' però he guanyat moltíssimes coses. Un munt de coneixement, experiències, saber que no tot surt bé i que no passa res... Com a persona mai deixes d'aprendre. La cuina és molt bonica i m'agradaria dedicar-me a ella en algun moment", va afirmar l'aspirant belga en el seu comiat.