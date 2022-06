Apple TV+ ha confirmat que la comèdia musical Schmigadoon! tindrà una segona temporada. Al costat de la renovació, la plataforma ha confirmat que tant els seus protagonistes, Keegan-Michael Key i Cecily Strong, com la resta del seu elenc principal es mantindran en els nous lliuraments. La nova temporada tornarà a desenvolupar-se a Schmicago, el món dels musicals dels seixanta i setanta. Així mateixm Tituss Burgess (Kimmy Schmidt) i Patrick Page (The Gilded Age), que fins ara havien tingut papers episòdics, s’incorporen com a personatges regulars a la ficció, la primera temporada de la qual es va estrenar el juliol de l’any passat.