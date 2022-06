TV3 ha desgranat nous detalls de la graella de la propera temporada, que aposta per tres periodistes dones al capdavant dels programes diaris. A partir del setembre, Ariadna Oltra presentarà 'Els matins', mentre que Helena Garcia Melero continuarà al 'Tot es mou', que canvia de franja i s'emetrà al migdia. Agnès Marquès torna a la televisió pública per presentar el nou 'Planta baixa', que passarà a les tardes. A aquests canvis s'hi suma un nou format d'entreteniment que TV3 prepara per als dissabtes a la nit en substitució del ‘FAQS’ i que presentarà Ricard Ustrell.

'Els matins' torna amb un format renovat i amb nova presentadora, que fins ara s'havia ocupat de conduir i editar el 'TN matí'. Amb aquest espai d’informació i anàlisi, es continuarà prenent el pols de l’actualitat matinal en directe. El seguirà el magazín 'Tot es mou', amb Helena Garcia Melero al capdavant, com les últimes temporades. A més de canviar d'horari d'emissió, de les tardes als matins, el programa estrenarà grafisme i tindrà un plató nou, que combinarà amb sortides pel territori. A la tarda, després de la sèrie 'Com si fos ahir', la programació continuarà amb 'Planta baixa', que canvia d’horari d’emissió i que plantejarà nous registres en un mateix espai, amb elements, continguts i cares noves. Agnès Marquès torna a TV3 per presentar el programa, que combinarà la seva mirada de l’actualitat amb una nova oferta d’entreteniment.